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O fim de semana em Rio Claro será marcado por tempo firme e temperaturas elevadas, sem previsão de chuva para os próximos dias na região

A previsão do tempo para Rio Claro neste sábado (11) indica um dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. A nebulosidade deve aumentar ao longo da tarde e da noite. Os termômetros na cidade devem oscilar entre 12°C e 30°C, com a umidade relativa do ar apresentando índices próximos de 84%.

Para o domingo (12), o cenário meteorológico se mantém estável. O sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado durante o dia e maior nebulosidade no período noturno. Não há previsão de chuva para a data. As temperaturas devem variar entre 16°C e 27°C, mantendo a umidade relativa do ar em torno de 89%, segundo dados do portal Climatempo.

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Condições climáticas estáveis

O tempo permanece estável em Rio Claro, favorecendo atividades ao ar livre, uma vez que a ausência de precipitações deve persistir durante todo o fim de semana. A amplitude térmica observada entre os dois dias exige atenção dos moradores, especialmente nos horários de maior exposição solar e nas quedas de temperatura durante a noite.