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Massa de ar seco e frio mantém temperaturas amenas em Rio Claro e região

De acordo com o IPmet, a condição de instabilidade diminui no estado de São Paulo, devido à gradual entrada de um sistema de alta pressão, com massa de ar seco e frio associada. Com isso, o tempo ficará com céu nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva na maior parte do estado, inclusive em Rio Claro.

As temperaturas seguem baixas na região. A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 14.4°C, e a máxima prevista para hoje é de 22°C.

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Monitoramento meteorológico local

Os dados sobre as condições climáticas foram fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro). A população deve ficar atenta à amplitude térmica ao longo do dia, mantendo os cuidados habituais com a saúde durante períodos de temperaturas mais baixas.