A estação mais fria do ano – o inverno começa apenas no dia 21 de junho às 0h32 mas o rio-clarense já pode esperar uma queda nas temperaturas para a próxima semana. De acordo com o Ceapla – Centro de Análise e Planejamento Ambiental da Unesp de Rio Claro a razão para isso é uma massa de ar fria que se aproxima: “Nesta sexta a chuva deve prevalecer. Já no sábado a tarde e domingo a previsão é de que o tempo volte abrir e com isso na segunda e terça as temperaturas caem com mínimas entre 9 e 11 graus e máximas oscilando entre 24 e 26 graus”, disse Carlo Burigo, técnico do estação meteorológica.

Apesar desse fator, Burigo explica o que o inverno este ano não deve ser mais frio que o ano passado: “Nas nossas medições por exemplo no dia 28 de maio do ano passado registramos já no outono 3,1 graus. No dia 1º de junho tivemos os termômetros chegando a 7,2 graus e no dia 2 de julho, já com o inverno em vigor tivemos 4,4 graus. Tivemos a impressão este ano nos últimos dias, pela sensação térmica e ventos que seria mais rigoroso mas pelo mapa não será”, pontuou.

Com um acumulado em torno de 9 milímetros hoje, a chuva trouxe um respiro às bacias dos rios da de Rio Claro e região que nos últimos meses vinham sofrendo com a estiagem.