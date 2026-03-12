Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo segue instável nesta quinta-feira (12). De acordo com o IPMet, áreas de instabilidade avançam pelo estado de São Paulo ao longo do dia, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva – algumas acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas -, sobretudo entre a tarde e a noite. O cenário é provocado pela atuação de um sistema de baixa pressão sobre o continente, aliado à entrada de ventos úmidos vindos do oceano. As temperaturas permanecem amenas.

No campus da Universidade Estadual Paulista em Rio Claro, a estação meteorológica registrou 59,7 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Com isso, o acumulado de março chega a 135,9 milímetros, aproximando-se da média histórica mensal, de cerca de 150 milímetros. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 19,2 °C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 24 °C. Dados da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp e prefeitura de Rio Claro.

Segundo a Defesa Civil de Rio Claro, o município acumulou 66 milímetros de chuva no mesmo período. Apesar do volume expressivo, não houve ocorrências graves, embora a Avenida 16 tenha registrado pontos de alagamento parcial. O nível do Rio Corumbataí subiu cerca de dois metros, aumentando o risco hidrológico na cidade.

De acordo com o supervisor da Defesa Civil, Danilo Almeida, a instabilidade atmosférica deve manter as chuvas nos próximos dias. A previsão indica ainda a possibilidade de mais 46 milímetros de precipitação nesta quinta-feira, motivo pelo qual o município permanece em estado de atenção.

Mais em Dia a Dia:

Rio Claro retoma emissão de boletos do IPTU 2026 com novo prazo de pagamento

Prefeitura de Rio Claro instala novo playground na Praça Dalva de Oliveira

Instabilidade mantém previsão de chuva e temperaturas estáveis em Rio Claro