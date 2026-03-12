Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo segue instável nesta quinta-feira (12). De acordo com o IPMet, áreas de instabilidade avançam pelo estado de São Paulo ao longo do dia, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva – algumas acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas -, sobretudo entre a tarde e a noite. O cenário é provocado pela atuação de um sistema de baixa pressão sobre o continente, aliado à entrada de ventos úmidos vindos do oceano. As temperaturas permanecem amenas.

No campus da Universidade Estadual Paulista em Rio Claro, a estação meteorológica registrou 59,7 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Com isso, o acumulado de março chega a 135,9 milímetros, aproximando-se da média histórica mensal, de cerca de 150 milímetros. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 19,2 °C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 24 °C. Dados da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp e prefeitura de Rio Claro.

Segundo a Defesa Civil de Rio Claro, o município acumulou 66 milímetros de chuva no mesmo período. Apesar do volume expressivo, não houve ocorrências graves, embora a Avenida 16 tenha registrado pontos de alagamento parcial. O nível do Rio Corumbataí subiu cerca de dois metros, aumentando o risco hidrológico na cidade.

De acordo com o supervisor da Defesa Civil, Danilo Almeida, a instabilidade atmosférica deve manter as chuvas nos próximos dias. A previsão indica ainda a possibilidade de mais 46 milímetros de precipitação nesta quinta-feira, motivo pelo qual o município permanece em estado de atenção.