A pressão arterial 12 por 8 foi reclassificada e segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), agora é considerada pré-hipertensão, assim como 13,9 por 8,9. As informações foram divulgadas na quinta-feira (18), durante o 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia. O documento foi elaborado pela SBC, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH). A hipertensão arterial continua sendo definida como maior ou igual a 14 por 9.

As novas diretrizes estão publicadas na página oficial do Instagram da Sociedade Brasileira de Cardiologia, assim como as orientações de prevenção. A mudança aconteceu justamente para reforçar os cuidados antes que a hipertensão seja totalmente instalada. Ainda conforme documento, os médicos devem orientar seus pacientes quanto a mudanças no estilo de vida e dependendo o risco do paciente, podem até iniciar uso de medicamentos neste estágio.

MUDANÇAS NO ESTILO DE VIDA

O documento da SBC reforma orientações já conhecidas e entre as principais estão: perda de peso, redução de sal, aumento de potássio na dieta, padrão alimentar DASH (frutas, hortaliças, laticínios de baixo teor de gordura, cereais integrais, carnes magras, frutas oleaginosas) e prática regular de atividade física.