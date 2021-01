A prefeitura de Rio Claro segue realizando ações de manutenção nos bairros do município, mesmo com as dificuldades causadas pelas chuvas. Desde o início do mês a limpeza da cidade tem ganhado atenção especial do novo governo e na manhã de sexta-feira o trabalho foi realizado no campo e área de lazer do Novo Wenzel.

“Estamos dedicando o mesmo empenho aos bairros mais afastados da região central”, comenta o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção, Valmir Pinton. “Nossas equipes estão espalhadas pela cidade priorizando as situações mais críticas”, acrescenta.

Na região do Jardim Novo Wenzel a prefeitura também trabalha na Avenida Castelo Branco, onde faz limpeza das laterais e canteiro central no trecho de acesso aos bairros Bonsucesso e Bom Retiro, além do Novo Wenzel.