A prefeitura de Rio segue realizando melhorias na pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas de vários bairros em todo o município.

Nesta semana, as equipes da operação tapa-buracos estiveram em diversos pontos da cidade, realizando serviços de recomposição do pavimento em trechos da Avenida 13, próximo da Avenida Francisco Matarazzo; em trechos próximos da Avenida José Felício Castellano, no Jardim América; em trechos da Avenida M-39, no Parque São Jorge; na Rua 14; também na Avenida Marginal, no Jardim Novo 1 e na Avenida Ulysses Guimarães; na Avenida 1 do distrito de Ajapi; e também em vias dos bairros Parque Universitário, Jardim Claret, Vila Alemã, Vila Olinda e Jardim São Paulo 2.

Além da operação tapa-buracos, a Secretaria Municipal de Obras também tem feito reformas e construções de canaletas de concreto para escoamento de água. Nesta semana foi executado na Rua 10 com as Avenidas 62 e 64, no bairro Vila Olinda.

Também tem feito recapeamentos e segue executando serviços de diminuição da profundidade de valetas em vários cruzamentos de vias públicas. Nesta semana, executou o serviço em três valetas: na Rua 6 com a Avenida 3, próximo da igreja Matriz de São João Batista; na Rua 1 com a Avenida 6 e na Rua 8 com a Avenida 12, no bairro Santa Cruz.

Melhorias em vias não pavimentadas também estão sendo feitas em todo o município, bem como reparos e reformas em pontes de madeira da cidade.