(Foto 1 cedida pelo Corpo de Bombeiros de RC: local do acidente / Foto 2: a vítima, Teodomiro Jose Teixeira)

A Prefeitura de Rio Claro emitiu uma nota onde afirma que não contratou Teodomiro Jose Teixeira, 66 anos, para executar o serviço de corte de três eucaliptos em uma área rural pertencente a Usina Iracema, em Assistência. O autônomo morreu na manhã desta quarta-feira (19) após ser atingido por um dos eucaliptos que cortou.

“A prefeitura lamenta o acidente e está à disposição dos familiares para o apoio e auxílio que forem necessários. A pessoa que faleceu não foi contratada pela prefeitura. As circunstâncias do acidente serão averiguadas pelas autoridades. A subprefeitura de Assistência informa que a árvore removida era um eucalipto, que não é espécie nativa, estava em área particular e havia autorização dos proprietários para que fosse retirada”, diz a nota enviada ao Jornal Cidade.

A afirmação apresentada pela Prefeitura de Rio Claro é diferente da que está no boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil. O documento aponta que Teodomiro Jose Teixeira foi contratado pelo subprefeito Paulo Henrique Maule para executar o corte dos três eucaliptos que seriam utilizados na recuperação de uma ponte em uma estrada vicinal no Distrito de Assistência.

“Segundo a testemunha, Paulo Henrique Maule, subprefeito de Assistência, a Usina Iracema autorizou a Prefeitura de Rio Claro a cortar três pés de eucalipto para a recuperação de uma ponte em estrada vicinal de Assistência. Assim, nesta data, deslocou-se para o local o subprefeito Maule acompanhado da vítima, Teodomiro José Teixeira, que fora por ele contratado para o corte das árvores, visto que a vítima seria prestador autônimo desse tipo de trabalho”, – (trecho do boletim de ocorrência).