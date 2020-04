O acúmulo de materiais num terreno na Avenida P33, na Vila Paulista, era alvo de reclamações dos vizinhos há anos. Nos últimos dias, porém, a preocupação aumentou, depois da morte do jovem cantor Leandro Breda, de apenas 27 anos, que residia na vizinhança. Testes rápidos, que ainda precisam de exames para confirmação, indicaram que Leandro foi vítima de dengue hemorrágica.

De acordo com moradores, outras pessoas também apresentam sintomas de dengue. O caso foi parar nas páginas do Jornal Cidade, e nesta quinta-feira equipes do Centro de Controle de Zoonoses, com apoio da Guarda Civil Municipal, estiveram no local para retirar os produtos acumulados no terreno. A quantidade de materiais e de água parada nos objetos é preocupante.

Questionada, a Fundação de Saúde informa que já encontrou focos do mosquito transmissor da dengue em várias ocasiões no imóvel, e providenciou a aplicação de larvicida. Mas o que os vizinhos desejam mesmo é o fim do acúmulo de material.