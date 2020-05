Simone reforça que exercício físico favorece a saúde física e mental, promove o bem-estar e ajuda na prevenção de doenças

O presidente Jair Bolsonaro decretou nessa segunda-feira (11) que academias de ginástica e salões de beleza passam a ser considerados atividades essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. A decisão do governo traz ânimo aos profissionais da categoria que enfrentam os reflexos da crise provocada pela doença.

Simone Alem dos Reis, proprietária da academia Atmos e do CrossFit Atmosfera, concorda com a medida, mas é a favor de uma reabertura consciente. “Que isso ocorra com um rígido protocolo de medidas sanitárias, para proteger os alunos e colaboradores do estabelecimento”, avalia.

Em primeiro lugar, a empresária defende que os alunos do grupo de risco devam continuar em isolamento e medidas extremas de higiene e distanciamento devem ser tomadas pelos estabelecimentos, como, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras, a limitação de alunos por metro quadrado, regras de distanciamento, entre outras.

Apesar do decreto, a prefeitura Rio Claro optou pela não reabertura. “Gostaria que as academias estivessem incluídas na flexibilização. Tenho certeza de que é possível atender os alunos sem que eles tenham qualquer contato ou proximidade entre eles. As pessoas não encontrariam a mesma academia que encerrou suas atividades em meados de março, seria tudo diferente, totalmente adaptado a essa nova realidade”, avalia Simone.