No início da tarde desta segunda-feira (06), a Prefeitura de Rio Claro informou que descartava coronavírus como causa de morte de homem de 40 anos na noite de sábado. Na verdade, este caso segue aguardando resultados de exames. O caso descartado para a Covid-19 é o de idoso que morreu na manhã de domingo. Confira a errata divulgada pela assessoria de comunicação:

Rio Claro recebeu nesta segunda-feira (6) a confirmação do terceiro caso de coronavírus no município e também a confirmação de que o homem idoso que faleceu na manhã de domingo (5) não morreu por conta da Covid-19. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde em boletim no início da tarde, após receber resultados de exame de laboratório particular e do Instituto Adolfo Lutz.

O laboratório particular apontou o terceiro caso de coronavírus no município, enquanto o descarte de óbito foi apontado em exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. “Assim como nos demais casos, tão logo recebemos as confirmações estamos repassando à comunidade para que todos tenham conhecimento da situação da doença em Rio Claro”, destaca o prefeito João Teixeira Junior.

A terceira pessoa com diagnóstico positivo para Covid-19 em Rio Claro é uma mulher adulta, que não precisou ser hospitalizada, passa bem e está em sua residência. De acordo com o secretário de Saúde, Maurício Monteiro, o município continua aguardando novos resultados de testes feitos pelo Instituto Adolfo Lutz.

“É importante que todos adotem as recomendações das autoridades de saúde, entre elas o isolamento social, para que possamos superar este momento de grande dificuldade da melhor maneira, principalmente preservando vidas”, observa o prefeito Juninho.

O município de Rio Claro já teve um outro óbito investigado com suspeita de coronavírus que foi descartado. Também era um idoso que faleceu na semana passada. O município continua aguardando resultado de exame que irá apontar se o homem adulto que morreu na noite de sábado (4) estava ou não infectado pelo coronavírus.

Além dos três casos confirmados, Rio Claro tem 45 casos suspeitos de coronavírus, com 18 pacientes internados, sendo seis em UTI.Área de anexos