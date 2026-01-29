O município providenciou 17.400 cestas com 16 itens como arroz, feijão, carne, macarrão, leite e biscoitos.

Para marcar a transição entre o fim das férias escolares e o início do ano letivo, a prefeitura de Rio Claro está entregando uma cesta de alimentos para todos os alunos das escolas municipais. O município providenciou 17.400 cestas com 16 itens como arroz, feijão, carne, macarrão, leite e biscoitos.

Os alimentos começaram a chegar às escolas na quinta-feira (29). Os pais ou responsáveis devem entrar em contato com a unidade de ensino onde as crianças estão matriculadas para saber a data em que podem fazer a retirada. É preciso levar documento com foto, como RG, para buscar a cesta.

“Priorizar a educação inclui zelar pelo bem-estar dos alunos, mesmo fora da sala de aula”, explica o prefeito Gustavo. “Com essa iniciativa, queremos ir além do nosso trabalho ininterrupto pela qualidade do ensino e pela ampliação de vagas, impactando também as famílias de nossos estudantes”, acrescenta.

A cesta de alimentos foi montada a partir de orientação do departamento de Alimentação Escolar, que criou cestas diferenciadas para atender estudantes com restrições alimentares.

“Além de reforçar o vínculo das escolas municipais com alunos, pais e comunidade, essa ação tem o objetivo de contribuir para a garantia da alimentação saudável e da segurança alimentar dos estudantes da rede”, observa a secretária municipal da Educação, Valéria Vélis.

As cestas padrão contêm um pacote de achocolatado, um pacote de arroz, um pacote de biscoitos de maisena, um pacote de biscoitos recheados, um pacote de biscoitos cream cracker, um pacote de carne de sol, dois litros de leite, um quilo de feijão, um pacote de macarrão parafuso, um pacote de mistura para bolo, um pacote de molho de tomate, uma lata de óleo, uma lata de sardinha, uma garrafa de suco, uma unidade de patê de peito de peru e um pacote de torrada.

De acordo com o calendário da Secretaria Municipal da Educação, os alunos da Educação de Jovens e Adultos, que também recebem as cestas, voltam às salas de aula na quarta-feira (4) e os demais retornam na quinta-feira, dia 5 de fevereiro.