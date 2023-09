Moradores questionam fechamento de encanamento em bairro

Após décadas de espera, moradores do bairro Jardim Veneza estão sendo contemplados com a implantação de pavimentação e infraestrutura no asfalto da localidade. Os trabalhos começaram há algumas semanas pela Prefeitura, porém, no decorrer do serviço, alguns moradores questionaram a situação envolvendo a instalação do encanamento para escoamento de águas pluviais.

Em várias casas já existem os canos, mas com a instalação das guias e sarjetas, os mesmos acabaram fechados. A dúvida dos residentes é sobre como manter a estrutura para liberar a água da chuva de dentro dos imóveis para as ruas. Leitores que procuraram a reportagem do Jornal Cidade fizeram esse tipo de questionamento.

Consultada, a Secretaria Municipal de Obras esclarece que, quando o cano de água das chuvas tem comprimento suficiente, a guia é feita com o acabamento final já no momento de sua construção. Quando o cano, como neste caso da foto, é curto, o proprietário do imóvel tem que providenciar a adequação da instalação do cano.

A Prefeitura está implantando galerias, guias e sarjetas para, em seguida, fazer a pavimentação de 100% do bairro. Serão 17 mil metros quadrados de pavimentação no Jardim Nova Veneza. A iniciativa faz parte de projeto realizado em parceria da prefeitura com o governo estadual por meio do programa Nossa Rua. São R$ 20 milhões em investimento, sendo R$ 10 milhões do Estado e R$ 10 milhões do município.