Cordeirópolis irá completar 74 anos de Emancipação Político-administrativa no dia 13 de junho. Para celebrar esta data, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, organizou uma programação especial que movimentará a cidade no próximo mês.

As comemorações terão início no dia 19 de maio com a reabertura do Cine Teatro, seguido pelo Baile da Cidade, no dia 03 de junho, e o Campeonato de Balonismo, que volta a colorir o céu da cidade a partir do dia 04. No dia seguinte, haverá a carreata solidária da Campanha do Agasalho, e para fechar o primeiro final de semana festivo ocorrerá o tradicional Desfile Cívico, que este ano será às 17h, na Rua Carlos Gomes.

Shows e Festivais

A agenda de shows volta a agitar a Praça Comendador Jamil Abrahão Saad após dois anos de pandemia. Para abrir as festividades, os anfitriões da casa, a Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis, apresentará no dia 10 de junho o especial “João Pacífico Sinfônico”. No sábado (11), a festa será por conta do cantor Latino e os remix do DJ Kevin. No domingo (12), a cantora Joelma promete encantar o público com muita coreografia e originalidade. Para o dia do aniversário da cidade (13), o grupo Roupa Nova emplacará seus grandes sucessos de mais de quatro décadas.

Os festivais também marcam presença na programação. O tradicional Encontro de Folias de Reis acontecerá em frente à Igreja Matriz, no dia 19 de junho. No próximo final de semana, nos dias 25 e 26, será a vez do Encontro Municipal de Dança – ENDANÇA. Para encerrar com chave de ouro, com uma das marcas registradas da cidade, nos dias 09 de 10 de junho teremos o Fest Rock Cordeirópolis.

Para o prefeito municipal, Adinan Ortolan, mais do que comemorar com shows, festivais e campeonatos, o momento é de celebrar a vida, em vista dos dois últimos anos de desafios enfrentados pela humanidade, como frisou o chefe do Executivo.

“Ainda passamos pelas consequências da pandemia, mas as condições sanitárias nos permitem, no momento, promovermos encontros especiais como esses. Celebraremos 74 anos de nossa cidade e também agradeceremos pela vida de cada morador, cada trabalhador, cada família que mora aqui, pois juntos enfrentamos dias conturbados, mas juntos também vamos celebrar um novo começo. Venham comemorar conosco, o aniversário da cidade mais festiva da região”, comentou o prefeito.