Prefeitura destina mais R$ 275 mil para cultura

O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Junior, assinou na terça-feira (11) 17 contratos referentes aos editais culturais 1 e 2 de 2019, lançados pelo município para a seleção de projetos que incentivem a cultura na cidade. A prefeitura vai investir R$ 275 mil nesses projetos que são voltados para a promoção de oficinas culturais e artísticas em benefício da comunidade. São R$ 200 mil destinados a oito projetos de circulação de espetáculos e realização de eventos culturais (edital 1) e R$ 75 mil para cinco projetos de bolsa de aprimoramento técnico-artístico (edital 2).

Juninho observou que a maior parte do orçamento municipal é destinada às áreas de recursos humanos, educação e saúde, sobrando pouco para as demais secretarias. Por isso, os recursos têm que ser muito bem utilizados e valorizados.

“Mesmo com dificuldades financeiras, temos conseguido atender a cultura e algumas das reivindicações da comunidade artística. Vocês estão tendo o privilégio de terem projetos contemplados e com isso têm a responsabilidade de trabalhar pelo bem comum”, disse o prefeito aos proponentes. Nos últimos dois anos, a prefeitura investiu mais de R$ 1 milhão em quatro editais culturais. Foram R$ 485 mil em 31 projetos culturais em 2018, R$ 288 mil em 16 projetos de oficinas no ano passado e R$ 275 mil neste ano.