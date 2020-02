Prefeitura de Rio Claro se pronuncia sobre falso carnê do IPTU 2020

Uma mensagem que está circulando nesta terça-feira (11) em redes sociais e grupos de WhatsApp de moradores de Rio Claro aponta que munícipes estariam recebendo carnês falsos do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana). O texto causou alarde entre a população. Confira abaixo na íntegra.

“Atenção Grupo! Familiares de Rio Claro!

Verifiquem os carnês de IPTU que estão chegando pelos Correios! Entrem no site da Prefeitura e comparem os números de controle e PRINCIPALMENTE os números iniciais do Código de Barras!

Estamos recebendo carnês falsos! E são idênticos aos carnês reais! Aqui onde moro, muitas casas receberam o falso! Fomos alertados por um morador que fez o comparativo com o site. O meu mesmo, veio o falso!

Muda um centavo no valor das parcelas e se vcs pagarem esse carnê falso, não terá como reaver o dinheiro! Espalhem!”

O QUE DIZ A PREFEITURA?

Em contato da reportagem com a administração municipal, a Prefeitura comunicou que com relação ao código de barras, como são sistemas diferentes de cobrança, pela internet e carnê impresso, os códigos de barras também são diferentes.

“Apenas três casos chegaram ao Atende Fácil. As dúvidas foram verificadas e não foi constatado nenhum erro. Sobre o centavo, a diferença é o arredondamento do valor. Por exemplo, se a parcela é de R$ 50,016 no carnê pode constar R$ 50,01 e na impressão pelo site o sistema arredonda para R$ 50,02”, completa.

O Atende Fácil fica localizado no Paço Municipal, na Rua 3, entre Avenidas 3 e 5, no Centro. Confira mais detalhes do assunto em reportagem no Jornal Cidade de Rio Claro nesta quarta-feira (12).