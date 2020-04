Em meio à pandemia de coronavírus, uma fake news com uma minuta de decreto sobre a obrigação do uso de máscaras causou desinformação e dúvidas na população do município de Rio Claro nesta quinta-feira (16).

“Isto não é verdade. Não assinamos nenhum decreto com este conteúdo. Recomendamos que as pessoas usem máscaras, mas não há decreto obrigando o uso e nem decisão sobre a distribuição de máscaras pela prefeitura, pois, no momento, não temos máscaras para serem distribuídas”, afirma o prefeito João Teixeira Junior, acrescentando que a prioridade na distribuição de máscaras é para os profissionais de saúde.

O prefeito Juninho afirma que o assunto vem sendo discutido internamente, inclusive com pedidos de vereadores, mas sequer foi elaborada alguma minuta por parte do Poder Executivo. “Se encontrarmos alternativa, poderemos determinar o uso de máscaras, com critérios e prioridades”, destaca.

O prefeito Juninho ressalta que o município de Rio Claro tem feito vários investimentos financeiros no combate à pandemia, adquirindo equipamentos, testes rápidos e reorganização da estrutura das unidades de pronto atendimento (UPA) do Cervezão e do Bairro do Estádio.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro, o uso de máscaras ajuda a diminuir a possibilidade de contaminação pelo coronavírus e, portanto, as pessoas devem se proteger usando máscara. “Quem não encontrou máscaras para comprar em farmácia, pode confeccionar de tecido em casa ou comprar de alguém que tenha feito a máscara. Mas é importante que as pessoas sigam as orientações de uso, fazendo o manuseio e higienização correta da máscara de tecido”, afirma Monteiro.