Em reunião que aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 30 de março, no auditório da Prefeitura de Marília (2º andar do Paço Municipal), o Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid-19), criado pelo prefeito Daniel Alonso na última sexta-feira, dia 27, decidiu estender a quarentena na cidade de Marília até o dia 7 de abril.

Mesmo a quarentena em Marília ter sido iniciada antes da do Estado, o Comitê optou por estender o isolamento social até a próxima terça-feira, dia 7, coincidindo assim com o decreto estadual, principalmente em razão do aumento dos casos de Covid-19 em todo o estado no último final de semana.

Desta forma, o Plano de Retomada Gradual das Atividades, sugerido na última sexta-feira, dia 27, fica transferido para a partir do dia 7 de abril e seguirá as determinações da OMS (Organização Mundial de Saúde),

Ministério da Saúde e secretarias de saúde do Estado e do município.

Com relação ao comércio, que tinha por sugestão voltar a funcionar na quarta-feira, dia 1º de abril, seguindo algumas determinações, o setor permanecerá fechado até 7 de abril, sendo sugerido para trabalharem nos sistemas “delivery” e “drive-thru”, evitando assim aglomerações nas ruas e avenidas.

Esta decisão foi tomada praticamente por todos os membros do órgão presentes ao encontro desta segunda-feira, como explica o prefeito Daniel Alonso.

“Ficou decidido que o momento é de se investir e equipar os hospitais e os profissionais da saúde. Esta é a hora de cuidar da saúde. O comitê tem representantes de praticamente toda a sociedade, mas principalmente reúne profissionais da saúde. A decisão de estender a nossa quarentena para se igualar à do Estado foi bastante sábia e teve como principal objetivo preservar a saúde do mariliense. A nossa cidade tem feito um grande trabalho de prevenção ao contágio do Novo Coronavírus e só tenho que parabenizar a todos que estão envolvidos”, disse o chefe do Executivo.

Sobre o transporte coletivo fica mantido o que já vinha acontecendo, funcionando para os funcionários de hospitais, unidades de saúde, supermercados, farmácias, indústrias, postos de combustíveis, limpeza e segurança pública.

Com relação à ampliação de prazos de impostos municipais, como IPTU, contas de água, entre outros, o prefeito Daniel Alonso irá se reunir com a equipe econômica e dará uma definição até esta quarta-feira, dia 1º.

A próxima reunião do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus foi marcada para esta sexta-feira, dia 3 de abril, às 9h, no auditório da Prefeitura de Marília. Se houver necessidade antes, os membros serão comunicados.

No encontro desta segunda-feira participaram:

– dos Poderes Executivo e Legislativo: Ricardo Sevilha Mustafá (secretário da Saúde), Alessandra Arrigoni Mosquini (supervisora da Vigilância Epidemiológica), Cássio Luiz Pinto Júnior (secretário da Administração), Ramiro Bonfietti (secretário de Planejamento Econômico), Helter Rogério Bochi (secretário da Educação) e Marcos Rezende (presidente da Câmara), além de Márcio Spósito (Chefe de Gabinete) e Dr. Alysson Alex Souza e Silva (Assessor Especial de Governo).

– da Sociedade Civil: José Geraldo Garla (Ciesp/Fiesp), Dr. Francisco Venditto Soares (cooperativas/associações médicas), Dra. Paloma Libânio Nunes (HC/Famema), Márcia Mesquita Serva Reis (Hospital da Unimar), Virgínia Balloni (Maternidade Gota de Leite), Sérgio Stopato Arruda (Santa Casa), Fernanda Mesquita Serva (Unimar), Adriano Luiz Martins (presidente da Acim), Cel. Mário Sérgio Nonato (Polícia Militar), Marlúcio Bonfim Trindade (presidente da OAB), Alexandre Santiago (Sorriso Marília), Elvis Fusco (Univem), Pastor Francisco Mecenas (Primeira Igreja Batista), João Oliveira (pequenos comércios) e Moisés Martins Júnior (Esmeralda Shopping).

Estiveram presentes também Eduardo Kawakami (Supermercados Kawakami), Adriana Folcato e Matheus Del Hoyo (Marília Shopping), Guilherme Moraes (Procon), Paulo César Bento e Ariadne Alvernaz (Clínica Amor Saúde), Luiz Otávio (Sincomércio), Prof. Vítor Valente (Unesp), Alexandre Ambrozin (Unesp), Cleber Baldelin (Unimed), César Augusto Betine (Sinhores), Dani Alonso (PL), Dr. Keniti Mizuno (Nikkey Clube), Dr. Valdeir Fagundes Queirós (Hospital de Clínicas), Fátima Salgado (Grupo VGE Marília), Isabel Cristina Stéfano (Planejamento Regional de Saúde), Célia Maria Marafiotti (diretora Regional de Saúde), Luiz Carlos (enfermeiro da Famema) e Juliano Flávio Rubatino (Movimento Marília contra o Covid-19).