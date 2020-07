Foto: Prefeitura de Limeira

Seguindo com as ações de fiscalização por conta do lockdown, determinado pelo prefeito Mario Botion, fiscais da Prefeitura de Limeira visitaram diversos espaços em diferentes pontos da cidade na noite de sexta-feira (24) e no sábado (25). Vinte e seis pessoas foram multadas por não usar máscaras em áreas públicas do município e dentro de estabelecimentos comerciais. O valor da multa para quem não utiliza o acessório é em torno de R$ 520. Também entre a manhã e tarde de sábado (25), seis supermercados foram autuados e fechados por estarem abertos sem autorização judicial. Num dos shoppings da cidade, três lojas foram fechadas e multadas.

A equipe de fiscais também autuou dois estabelecimentos do setor de alimentos – um restaurante que estava com atendimento presencial (de acordo com o decreto só pode funcionar o sistema de delivery) e uma rede de lanchonetes.

Vale lembrar que só podem estar abertos no fim de semana (dias 25 e 26), os supermercados que conseguiram liminar concedida pela Justiça de Limeira. Cumprindo com a fiscalização, uma boate foi notificada e multada em R$ 25 mil, na noite de sexta-feira (24). O valor compreende abertura do espaço sem autorização e falta de máscara – no local, três funcionários e dois clientes não faziam uso de máscara.

As ações de fiscalização contaram com apoio da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM). Neste final de semana, denúncias podem ser feitas pelos canais 153 (GCM) e 190 (PM).