As requisições foram assinadas nesta sexta-feira (8) pela prefeita Cristina Saad. Ao todo, R$ 1,5 milhão foram investidos em medicamentos em 2025.

Investimento total em remédios ultrapassa R$ 1,5 milhão neste ano

A Prefeitura de Cordeirópolis, por meio da Secretaria de Saúde, investiu mais R$ 500 mil, aproximadamente, em compra de medicamentos. As requisições foram assinadas nesta sexta-feira (8) pela prefeita Cristina Saad. Ao todo, R$ 1,5 milhão foram investidos em medicamentos em 2025. “É um investimento significativo em remédios para a população”, afirmou a prefeita.

Secretária de Saúde, Regiane Portes Mendes comentou que a aquisição dos medicamentos atenderá todas as farmácias do município. “Esse novo investimento vai ao encontro da atualização que fizemos da Relação Municipal de Medicamentos”, explicou. A nova Remume foi publicada na edição desta sexta-feira (8) do Jornal Oficial do Município.

De acordo com Regiane, a relação de medicamentos atualizada foi embasada na Relação Nacional de Medicamentos e na série histórica de dispensação de remédios em Cordeirópolis, respeitando a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. “Além disso, debatemos a Remume com os profissionais de saúde da nossa rede, como farmacêuticos, médicos e enfermeiros”, ressaltou. Com essa atualização, a Relação Municipal de Medicamentos passa a ser a nova padronização para dispensação de remédios em Cordeirópolis.