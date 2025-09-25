Imagens mostram barracos e barracas antes da retirada Imagens mostram barracos e barracas antes da retirada

Prefeitura de Rio Claro está fechando o cerco contra invasões em áreas públicas

A Comissão de Contenção de Ocupação Irregular em Espaço Público e Loteamento Clandestino realizou a sua primeira ação em Rio Claro após levantamento indicar mais de 1.400 pontos de invasão em área pública, tanto institucional como área verde no município.

Pelo bairro São Miguel, quatro barracos e mais de 20 barracas tipo de acampamento, baias, ligações irregulares de água e energia além de muito entulho e lixo foram removidos. A ação chegou a ser aplaudida por moradores da região que não aguentavam mais a expansão do problema e a circulação de criminosos e usuários de drogas dia e noite.

Ao Jornal Cidade, Euclides Jutkoski, secretário adjunto da secretaria de Habitação falou da ação e dos próximos passos: “É uma força-tarefa integrada de várias secretarias que conta com o apoio do Ministério Público e setores da Segurança. É importante frisar que no dia 5 deste mês estivemos no local invadido e fizemos as notificações, informando que faríamos e limpeza da área e desocupação”, explica.

Nestas notificações, foi constatato que a maioria era de usuários de drogas, muitos cobravam até pelo uso da barraca. “Não podemos admitir uma área onde impere uma cracolândia. Apenas uma família estava ali por conta de problema habitacional e foi dado todo o respaldo que compete a área social pois tivemos essa preocupação. Foi uma primeira ação e já na semana que vem iremos nos reunir e avaliar todos os pontos e ver onde temos necessidade de aprimorar para as próximas desocupações”, afirmou.