Setor de barbearia recebe apoio de empreendedorismo

A Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, abriu um Chamamento Público para selecionar um empreendedor do setor de barbearia interessado em integrar o Programa Municipal de Fomento e Apoio ao Desenvolvimento Local e à Economia Solidária. A iniciativa busca fortalecer pequenos negócios, gerar trabalho e renda e promover a inclusão socioeconômica no município.

O selecionado poderá utilizar, por 12 meses (prorrogáveis por igual período), a sala nº 5 do Centro Público e Incubadora de Economia Solidária, localizado na Rua 10, nº 2527, esquina da Avenida 28, no bairro Santana. O espaço já está equipado com espelho, bancada, cadeira de cabeleireiro, lavatório e pia, oferecendo infraestrutura completa para o desenvolvimento das atividades.

Podem participar empreendedores com formação ou certificação na área de barbearia ou corte masculino, que residam em Rio Claro e não possuam vínculo empregatício formal. O processo seletivo será conduzido pela equipe do Programa de Fomento e Economia Solidária, com base em critérios que valorizam princípios como autogestão, cooperação, sustentabilidade socioambiental e valorização da pessoa humana.

As inscrições estarão abertas até 4 de novembro de 2025 e podem ser feitas de duas formas: presencialmente, no Centro Público de Economia Solidária, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30; por e-mail, no endereço [email protected].