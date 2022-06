O convênio para a transferência do Pronto Socorro Municipal Integrado (PSMI) para que a Santa Casa de Misericórdia volte a administrá-lo foi assinado na tarde dessa quarta-feira (15) pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). Reportagens anteriores do JC repercutiram projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal para executar a iniciativa que era articulada há anos pelas gestões da Prefeitura de Rio Claro. Através do atual governo, o acordo foi estabelecido e a instituição terá 45 dias, a partir da publicação do documento no Diário Oficial, para assumir o serviço.

Há cerca de 20 anos o prédio, que é da Santa Casa, estava cedido à Prefeitura para a instalação da unidade hospitalar. Apesar de ser um prédio anexo ao hospital, a entidade não tinha nenhum gerenciamento sobre os trâmites e o atendimento aos pacientes. “As pessoas tinham que ir para lá e havia todo um protocolo para pedir vaga na Santa Casa, a partir de agora, toda a condução será feita pela entidade”, diz Danúzio Diniz, provedor do hospital.

“Estamos marcando história, já que este é um pleito importante, que representa mais leitos para o município e melhores condições de acolhimento à população”, disse o prefeito Gustavo. Durante solenidade, a Santa Casa ressaltou que os repasses para custeio estão em dia através da Prefeitura. “O prefeito Gustavo honrou com todos os pagamentos à Santa Casa, sempre em dia, e esse era um dos pré-requisitos para iniciarmos uma conversa”, diz Francisco Sterzo, diretor administrativo da Santa Casa.

Com a mudança da gestão da unidade, segundo informa a Prefeitura, o município passará a contar com mais 24 leitos hospitalares e também quatro poltronas de observação. Deste total, 10 leitos serão equipados com UTI. As equipes e insumos utilizados nesta nova porta de entrada hospitalar e leitos de retaguarda serão de responsabilidade da Santa Casa, que também será responsável pela reforma do prédio em que as obras devem durar de seis meses a um ano, sem que as atividades de atendimento sejam paralisadas. O convênio prevê que a Fundação Municipal de Saúde realize repasse mensal de R$ 1,2 milhão à Santa Casa.

Os servidores da fundação que atuam no PSMI serão realocados para outras unidades do município, reforçando equipes, e o que hoje é gasto com insumos para o PSMI será reaplicado em outros atendimentos. “Nosso objetivo é a maior resolutividade nos serviços”, frisou Giulia Puttomatti, presidente da Fundação Municipal de Saúde, lembrando que o acesso ao PSMI será a partir de regulação.

O vereador Serginho Carnevale, em nome da Câmara Municipal, lembrou que todos os vereadores votaram favoravelmente ao projeto e se empenharam para que a população colha os resultados desta parceria e a saúde do município seja cada vez melhor. O convênio tem validade de três anos, podendo ser prorrogado por até cinco anos.

Da assinatura também participaram vereadores Rafael, Geraldo, Diego, Hernani, Val, Julinho, Vagner e Thiago; Jorge Pedro, vice-provedor da Santa Casa; Márcia Boarin de Oliveira, diretora técnica de saúde da DRS de Piracicaba; e diretores da Fundação de Saúde.

Novo nome

A nova unidade hospitalar, sob gestão da Santa Casa, deve receber o nome Unidade de Internação ‘Nossa Senhora de Lourdes’.