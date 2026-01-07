Prefeito de Rio Claro projeta ano de avanços na saúde e infraestrutura em entrevista exclusiva

Em entrevista ao programa Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan News Rio Claro, nesta quarta-feira (07), o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, apresentou um balanço das ações municipais e as perspectivas para 2026. O chefe do Executivo destacou a liberação de recursos federais permanentes para a saúde, que somam cerca de R$ 5 milhões anuais, permitindo novos investimentos na rede pública.

Investimentos na Saúde e parcerias estratégicas

O prefeito de Rio Claro enfatizou o sucesso da parceria com a Santa Casa de Misericórdia, que resultou na transformação do antigo Pronto Socorro Municipal (PSMI) na Unidade de Urgência e Emergência Nossa Senhora de Lourdes. Segundo Perissinotto, a unidade revolucionou o atendimento do SUS na cidade, oferecendo padrão de qualidade comparável ao setor particular.

Além disso, o município avança na construção do primeiro centro oncológico da história de Rio Claro. “Será um centro de referência em oncologia para trazer conforto e tratamento especializado aos nossos pacientes”, afirmou o prefeito, citando também as reformas nas UPAs e a futura inauguração do Centro de Atendimento de Mulheres (Acolhe).

Gustavo Perissinotto durante entrevista ao Jornal da Manhã da rádio Jovem Pan News de Rio Claro, FM 89.1

Obras de drenagem e combate a alagamentos em Rio Claro

Questionado sobre os resultados das obras na Avenida Visconde de Rio Claro, o prefeito de Rio Claro avaliou positivamente o desempenho do sistema de drenagem durante as chuvas de dezembro. Perissinotto explicou que, embora as obras não eliminem totalmente os riscos em chuvas extremas, a nova canalização mitigou drasticamente os alagamentos históricos da região.

Para 2026, o cronograma inclui o desassoreamento do Lago Azul, que passará a funcionar como um “piscinão” para retardar o fluxo das águas pluviais. “Passamos o melhor dezembro dos últimos anos em relação à mobilidade na Visconde”, destacou o prefeito, reforçando o compromisso com soluções definitivas de infraestrutura.

Gestão educacional e novos benefícios para alunos

Sobre a suspensão judicial do edital para contratação de uma Organização Social (OS) na educação, o prefeito de Rio Claro esclareceu que a gestão será apenas administrativa, sem interferência no conteúdo pedagógico. O projeto prevê benefícios inéditos, como a entrega de uniformes completos (tênis, agasalhos e shorts) e material escolar para todos os alunos da rede municipal.

Perissinotto lamentou o atraso causado pela decisão liminar, mas afirmou que a prefeitura prestará todos os esclarecimentos ao Judiciário. Ele defendeu que o modelo de gestão por OS já apresenta resultados positivos em outros estados e visa otimizar serviços como merenda, limpeza e segurança nas escolas.