Prefeito de Ribeirão Bonito, na região de São Carlos, é assassinado

Francisco José Campaner (PSDB), prefeito de Ribeirão Bonito, foi assassinado na tarde dessa quinta-feira (26) na cidade que fica ao lado de São Carlos, a 92 quilômetros de Rio Claro. Chiquinho Campaner, como era conhecido, morreu aos 57 anos de idade após ser atingido por tiros em uma estrada na região rural do município.

De acordo com as primeiras informações, seu chefe de gabinete, Edmo Gonçalo Marchetti e outro passageiro do carro que ocupavam também foram atingidos pelos disparos e acabaram socorridos para a Santa Casa de São Carlos. A Polícia Civil ainda não divulgou informações sobre a motivação do crime e investiga a autoria dos tiros.

Ao G1, o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) lamentou o episódio. “É com pesar que recebemos a notícia da morte do prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco José Campaner. Todo empenho da polícia nas investigações para apurar as circunstâncias de sua morte e das demais vítimas baleadas e encontrar os autores deste violento crime”.