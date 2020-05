Ramon Rossi

Anunciada pelo prefeito de Araras, Junior Franco (DEM), a primeira fase do Plano de Retomada Econômica da cidade será vigorada a partir do dia 1º de junho. O destaque é para a liberação de funcionamento de alguns segmentos do comércio, com restrições e respeitando medidas preventivas ao coronavírus (covid-19).

O prefeito fez o anúncio durante a transmissão ao vivo (live) pelo Facebook da Prefeitura, junto do vice-prefeito Carleto Denardi, do secretário de Saúde, Itacil Zurita, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Beraldi Filho. O Decreto Municipal nº 6.690/2020 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico.

Nos últimos dias, o chefe do Executivo e sua equipe já tinham se reunido com representantes da Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras) e de vários segmentos do comércio, ocasião em que apresentou o plano e ouviu sugestões. O governo estadual já sinalizou que pretende liberar a flexibilização do isolamento social a partir do dia 1º de junho, iniciando pelo interior paulista.

O Decreto Municipal prevê a retomada econômica por etapas, com ênfase ao controle e fiscalização para o cumprimento das regras de prevenção. A transição das etapas não é de caráter definitivo, podendo-se retornar a qualquer momento para o sistema de isolamento caso haja o agravamento considerável das condições epidemiológicas; ocorrência de descumprimento relevante das regras preventivas; alteração significativa no nível de ocupação hospitalar; ou por recomendação do Comitê Governamental de Crise da Covid-19.