A forte chuva que caiu em Rio Claro na noite deste sábado (4) trouxe alguns prejuízos em pontos da cidade. Na Rua 6 com a Avenida 1, no Centro, algumas telhas se desprenderam e caíram sobre a calçada.

O leitor do JC Thiago Fontana, que nos enviou as fotos das telhas informou que o Corpo de Bombeiros esteve no local e recolheu as telhas caídas.

Segundo o relato do leitor, prédios próximos a onde as telhas caíram ficaram sem energia elétrica.