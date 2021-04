Seguindo as recentes orientações do Plano São Paulo no combate ao coronavírus, as operações de alimentação e a Academia Selfit do Shopping Rio Claro retomam o atendimento presencial do público a partir deste sábado, 24 de abril. A Academia Selfit estará aberta aos alunos no sábado e domingo, 24 e 25 de abril, das 8h às 14h, e de segunda a sexta das 6h às 10h e das 15h às 19h.

“É com muita satisfação que as nossas operações voltam 100% o atendimento presencial, e podemos ter novamente os alunos na academia e as pessoas fazendo as suas refeições na nossa Praça de Alimentação, que está preparada para receber os clientes com segurança, seguindo todos os protocolos sanitários exigidos nesse momento de pandemia. O Shopping aos poucos retoma a sua rotina, e as famílias já podem aproveitar as nossas delícias gastronômicas, seja no almoço do sábado ou do domingo ou em um delicioso lanche da tarde“, afirma Gisele Alvares, Supervisora de Marketing do Shopping Rio Claro.

O Shopping Rio Claro está aberto diariamente nos seguintes horários: das 11h às 19h de segunda a sábado, e das 12h às 19h no domingo. Mas as facilidades de compras pelo WhatsApp do Shopping Rio Claro permanecem para aqueles que preferem receber seus produtos em casa. Ao enviar um “oi” para o número (19) 98888-2222, o cliente recebe a lista com os contatos das operações, e basta combinar com a loja a sua compra e a forma de entrega. Muito simples e prático.