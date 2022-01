Atendimento eletrônico representa cerca de 85% da demanda total do programa

O Poupatempo alcançou na quinta-feira, 30 de dezembro, a marca de 50 milhões de acessos aos serviços online oferecidos no portal, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. O número representa cerca de 85% do total de quase 60 milhões de serviços contabilizados este ano. Presencialmente, foram aproximadamente 8,5 milhões de atendimentos concluídos nas 100 unidades do programa distribuídas pelo Estado de São Paulo.

Atualmente, mais de 180 opções estão disponíveis nas plataformas digitais, como, por exemplo, as funcionalidades da carteira digital de vacinação contra Covid-19, com mais de 13,4 milhões de acessos, consulta de pontuação, com 9,2 milhões, licenciamento de veículo, com 6,3 milhões, renovação de CNH, com 2,7 milhões, e consulta de IPVA, com 2 milhões.

“O Poupatempo segue ampliando sua capilaridade por meio dos canais eletrônicos de atendimento e também com as novas unidades, mais tecnológicas, que permitem ao cidadão ter sua demanda atendida com rapidez e eficiência”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o Poupatempo.

Em 2020, o programa acelerou a digitalização dos serviços e passou a oferecer 66 opções nos canais eletrônicos. Este ano, o programa chega a 184 e a meta é alcançar os 240 serviços digitais até o final de 2022.

Além dos 100 postos em funcionamento, dos quais estão os 19 abertos à população só neste ano, outros 112 foram autorizados pelo Governo de São Paulo e estão em fase de implantação, junto às prefeituras. Todos contarão com a integração dos serviços do Detran.SP, ampliando a capilaridade do atendimento oferecido pelo Poupatempo no Estado.