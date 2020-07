Julianne Cerasoli/ Folhapress

A Fórmula 1 discute a possibilidade de a Itália receber mais uma corrida além de Monza, a fim de aumentar o encurtado calendário de 2020, que terá início neste final de semana, com o Grande Prêmio da Áustria.

A Ferrari pressiona pela realização de mais um GP em solo italiano no mês de setembro, que registraria a 1000ª participação do time na categoria. Neste cenário, Ímola surge como alternativa e agrada à escuderia e aos pilotos.

Em caso de nova prova na Itália, Ímola concorreria com a atual favorita Mugello, mas tem importante apoio de pilotos que testaram recentemente o circuito.

“Imola é incrível e, para mim, foi uma das melhores experiências que tive pilotando um carro de F-1. A história daquela pista a torna muito especial. Já era uma das minhas pistas favoritas antes, mas a última vez que pilotei lá tinha sido em 2013, com a Fórmula Renault, que é muito mais lenta”, recordou Pierre Gasly, da AlphaTauri..

“Com a pressão aerodinâmica e velocidade que temos com esses carros de F-1, e sendo uma pista das antigas, com áreas de escape pequenas, a adrenalina foi incrível. Adoraria ver Ímola no calendário”, acrescentou o francês.

O companheiro de equipe de Gasly, Daniil Kvyat, também defendeu a presença de Ímola no calendário da F-1 de 2020. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a temporada começa com três meses de atraso e sem o tamanho realmente definido pelos organizadores.

“Gostaria de ver Imola e Mugello no calendário. Seria muito especial tê-las no calendário porque são pistas de alta velocidade pouco comuns e é ótimo pilotar nesse tipo de pista com um carro de F-1”, afirmou o russo.

“Conhecia a pista de experiências passadas e foi muito bom voltar. É uma pista das antigas, bem ondulada, com curvas desafiadoras. Não tem essa de tentar deixar a pista lisa ou de tentar mexer nas zebras para tentar deixar tudo perfeito como em outras pistas mais novas”, explicou Kvyat, antes de detalhar mais o desafio em Ímola.

“Algumas entradas de curva, como na Acqua Minerale, são muito rápidas e muito bacanas de fazer em um carro de F-1. É muita adrenalina”, encerrou o piloto da AlphaTauri.

Até então, a temporada de 2020 da F-1 tem oito provas confirmadas. A expectativa é que sejam anunciados na Áustria alguns GPs ou todo o restante do calendário.

Os treinos livres em Spielberg começam às 6h desta sexta-feira (3). No sábado (4), o classificatório ocorre a partir das 10h. Já a largada da corrida oficial será dada às 10h10 do domingo (5).