Estação de Tratamento de Água “José Maria Pedroso” (ETA 1)

Questionado por uma ouvinte durante entrevista na rádio Jovem Pan News, prefeito Gustavo falou sobre mudança no projeto e venda de ações do Daae

O projeto de construção de uma nova Estação de Tratamento de Água-ETA 1 em Rio Claro pode se transformar numa reforma na antiga estação na Avenida 08-A, no Cidade Nova. Em entrevista ao Jornal da Manhã na quarta-feira (24), o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) falou sobre a possibilidade de mudança ao ser questionado por ouvinte sobre o “esquecimento” de construção das novas ETAs pela atual gestão, mesmo com a cidade enfrentado uma estiagem severa.

“Nós temos dois caminhos hoje pra construção da ETA 3, objetivo que a gente espera alcançar até o final do nosso mandato (…) a gente inscreveu no PAC, do governo federal, para tentar captar recursos para a ETA 3. Uma outra alternativa, caso isso não aconteça, é aquele processo que já discutimos no passado, que a gente transformou o Daae numa empresa pública, o Daae S/A, a gente contratou agora a Fipe, que está fazendo toda a transição, do regime jurídico de autarquia para empresa pública, e vai preparar uma primeira oferta de ações no mercado, 49% das ações, pra gente manter neste momento o controle acionário, capitalizar o Daae, e trazer como obrigação, fruto desta operação, no seu caderno de obrigações, a ETA 3, a reforma da ETA 1, e toda a readequação do sistema público de água”, declarou Gustavo.

Vale destacar que a construção de uma nova ETA 1 foi anunciada pelo governo municipal, que inclusive destacou os problemas estruturais na atual estação. E acabou, inclusive, gerando debate sobre em qual área seria feita a construção da nova estação. Agora, porém, o prefeito informa que pode ser feita apenas uma reconstrução no Cidade Nova, na onda do “retrofit”.

Assista a entrevista completa

Em entrevista à rádio Jovem Pan News, o prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto (PSD) fala sobre projetos do governo e responde às perguntas dos ouvintes sobre temas como construções de novas estações de tratamento de água e a recente nomeação de João Guilherme, do PT, para integrar sua administração.