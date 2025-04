Prefeitura de Rio Claro informou que a população em situação de rua no município reduziu cerca de 63% em três meses. Até dezembro eram 380 pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Rio Claro informou que a população em situação de rua no município reduziu cerca de 63% em três meses, segundo dados levantados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

O problema envolvendo parte dessas pessoas voltou à tona nos últimos dias quando comerciantes e lojistas se reuniram com a Acirc (Associação Comercial e Industrial de Rio Claro) e representantes do poder público, além de entidades assistenciais, para cobrar e entender as ações que estão em andamento, visto que há vários registros de ataques dessas pessoas nos comércios, sobretudo, na região central.

Nessa semana, um exemplo foi relatado nas páginas do Jornal Cidade, onde uma bicicletaria no Consolação foi alvo três vezes em menos de 10 dias – todos causados por pessoas que ficam nas ruas no entorno da Rua 14 diariamente. Até dezembro eram 380 pessoas em situação de rua mapeadas e cadastradas pelo serviço social do município. Neste início de abril, a pasta afirma que são 140 pessoas nesta condição – a maioria de fora de Rio Claro.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Carol Gomes, o novo comitê com servidores municipais para acompanhamento do trabalho voltado para as pessoas em situação de rua no município intensificou as ações pelos bairros.

“Tivemos reuniões com diversos grupos de Consegs, também com outros que dão comidas para essas pessoas nas ruas e estamos fazendo mapeamento através de um aplicativo. Tudo isso foi facilitado para que, através do Seas e nossos serviços, conseguíssemos identificar as pessoas de Rio Claro e as de fora”, explica.

Aquela população que é de outra cidade está recebendo abordagem “de uma forma humanizada igualmente, perguntamos se elas querem voltar para casa. Se não querem, se quiser ir para outro lugar oferecemos passagem. E uma grande parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública para identificarmos quem está em estado de vulnerabilidade e diferenciar daqueles que são dependentes químicos e que estão cometendo crimes”, acrescenta a secretária. Aqueles que estão em dependência química e querem se tratar também estão recebendo encaminhamento junto a comunidades terapêuticas.