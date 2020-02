“População em pânico”, diz rio-clarense que mora na Itália, sobre Coronavírus

A jornalista rio-clarense, Beatriz Altimari Olivati, que mora na Itália há mais de 15 anos, relata situação de alerta no país devido à epidemia do novo Coronavírus. Até o momento, a Itália registrou sete mortes por conta da doença e tem mais de 220 casos confirmados. Autoridades italianas têm trabalhado intensamente para reduzir os riscos causados pela epidemia e foram tomadas medidas drásticas para conter a disseminação do vírus.