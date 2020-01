Ponte precisa ser interditada após rompimento de adutora

O rompimento de uma adutora na região do Jardim Maria Cristina e Jardim Centenário, registrado na manhã de segunda-feira (2), obrigou a prefeitura de Rio Claro a interromper o trânsito de veículos na ponte que liga os dois bairros, localizada na Avenida 24 com Rua 7. A interdição é necessária para que o Departamento Autônomo de Água e Esgotos (Daae) faça os reparos na adutora.

Com isso, os ônibus circulares que transitam pela ponte também não poderão, temporariamente, passar por ali. Como não há rotas alternativas, as linhas que incluem o trecho terão o trajeto interrompido na altura da ponte. Será temporariamente o último ponto para quem vem da estação e local inicial de embarque para quem mora além da ponte no sentido Maria Cristina-Centenário.

Análise inicial do Daae aponta que o rompimento da adutora vai afetar o abastecimento de água no residencial Sebastião dos Santos Lima, que fica nas imediações. O objetivo do departamento é recompor a tubulação o mais rápido possível. As obras devem se estender pelos próximos dias.