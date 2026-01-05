O soldado Lucas Lopes Bernardo integrava a Polícia Militar há dois anos

O soldado Lucas Lopes Bernardo, de 27 anos, foi atingido por dois motociclistas que desobedeceram ordem de parada na Avenida Inajar de Souza, no Jardim Peri

O policial de Rio Claro morre após ser atropelado por duas motocicletas durante uma blitz de fiscalização de trânsito na Avenida Inajar de Souza, no Jardim Peri, zona norte de São Paulo.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o soldado participava da operação quando os motociclistas desobedeceram a ordem de parada e avançaram contra a equipe policial.

Detalhes do atropelamento na Zona Norte

O militar foi atingido sucessivamente pelos dois veículos. Segundo o registro da ocorrência, uma das motocicletas passou sobre as pernas do soldado, enquanto a segunda atingiu sua cabeça.

Após a colisão, os condutores fugiram do local sem prestar socorro à vítima. O soldado foi rapidamente encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

Trajetória do soldado Lucas Lopes Bernardo

Natural de Rio Claro, o soldado Lucas Lopes Bernardo integrava os quadros da Polícia Militar há dois anos. Ele estava lotado no 9º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).

O falecimento do policial de Rio Claro morre deixando a esposa grávida. Em nota oficial, a corporação divulgou condolências à família e amigos, lamentando a perda do jovem profissional em serviço.