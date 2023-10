A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro atendeu a ocorrência de um condenado capturado no Terminal Rodoviário, localizado na Avenida Tancredo Neves, Jardim Claret. O incidente ocorreu às 21h40 da última quarta-feira, 4 de outubro, com a comunicação à delegacia realizada às 23h25 do mesmo dia no plantão policial. O indivíduo, de 59 anos, possuía mandado de prisão na 3ª Vara Criminal de São Carlos-SP pelos artigos 171 (estelionato), 29 (irregularidade na previdência) e 155 (furto) do Código Penal. A captura foi efetuada após os guardas realizarem uma pesquisa através do sistema Detecta.

Em outra ocorrência, a Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu uma porção de maconha dentro de um veículo Celta de cor vermelha, com placas de Rio Claro, nas proximidades de um posto de gasolina no Km 175 da SP-310 na Rodovia Washington Luís. O incidente ocorreu no início da madrugada da última quinta-feira, 5 de outubro. O indivíduo averiguado estava na garupa de uma motocicleta e desceu do veículo ao avistar os guardas, enquanto o condutor da motocicleta fugiu do local. Dentro do Celta, os guardas encontraram 10,5 gramas de maconha, que foram apreendidos. Posteriormente, o averiguado, ao retornar ao local, informou que não encontrou o cartão para abastecer o carro e, por isso, foi até o Jardim Maria Cristina, onde pediu emprestado R$ 150,00 a um amigo para colocar combustível no veículo.

Houve também o registro de um acidente causado pela chuva, ocorrido às 20h45 do último domingo, 8 de outubro, na Avenida 58-A, Jardim América, próximo ao Distrito Industrial de Rio Claro. Segundo um declarante de 53 anos, seu filho estava dirigindo o carro quando uma grande quantidade de água da chuva entrou no veículo, causando danos ao automóvel. O incidente foi registrado na delegacia no plantão policial.

Além disso, um flagrante de tentativa de homicídio foi registrado às 15h00 do último sábado, 7 de outubro, na Avenida 68, Vila Olinda. Um indivíduo de 24 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro após atingir seu pai, de 54 anos, com golpes de facão. A vítima ficou em estado grave e foi internada em uma unidade médica. Os guardas foram acionados por meio do número 153 à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Cervezão, onde o acusado, com a cabeça enfaixada, estava provocando tumulto. Ele foi indiciado por atingir seu pai com um facão após um primeiro ataque com uma pá.

Por fim, houve um flagrante de tentativa de homicídio a facadas às 02h00 do último domingo, ocorrido na Rua José Ferrari, no bairro Campos Elíseos, em Brotas, região de Rio Claro. Uma mulher de 35 anos foi detida pela Polícia Militar após atacar seu ex-namorado, de 20 anos, com facadas. A vítima seria transferida para uma unidade médica em Jaú. A faca utilizada no crime foi apreendida com a indiciada, que ficou à disposição da Justiça.