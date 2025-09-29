A Polícia Rodoviária apreendeu uma caminhonete que transportava um jet-ski alvo de golpe. Segundo a Polícia Militar, colegas de Votuporanga informaram que uma SW4 cinza estava circulando com um jet-ski verde em uma carretinha, fruto de negociação fraudulenta. Com base nessa informação, o veículo foi localizado no km 172 da Rodovia Washington Luís, em Rio Claro.

Durante a abordagem, o condutor informou que mora em São Bernardo do Campo e que havia se deslocado até Fernandópolis para negociar o jet-ski e a carretinha, anunciados em rede social. Relatou que combinou o valor de R$ 60 mil com o vendedor, que disse que o equipamento era destinado a seu sobrinho. Após testar o jet-ski, fechou o negócio por R$ 50 mil, incluindo a carretinha, e realizou quatro transferências via Pix que totalizaram R$ 40 mil, sem conseguir efetuar a última parcela de R$ 10 mil. No retorno, entrou em contato com o proprietário do jet-ski e da carretinha para relatar o ocorrido.

O condutor afirmou que não sabe qual negociação o proprietário fez com o vendedor, mas acredita ter caído em um golpe. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os envolvidos na negociação fraudulenta.