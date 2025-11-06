A Polícia Militar Rodoviária apreendeu um caminhão carregado com grande quantidade de material utilizado na produção de cigarros aparentemente clandestinos, durante uma abordagem realizada nessa quinta-feira (05), na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), nas proximidades do Residencial Florença, em Rio Claro.

Segundo a corporação, o motorista relatou ter sido contratado por um amigo para transportar uma carga de Uberaba, em Minas Gerais, até Rio Claro, sem saber o conteúdo exato. O veículo teria sido deixado em um posto de combustível e deveria ser entregue em outro, conforme instruções recebidas por celular.

Durante a vistoria, os policiais encontraram embalagens suspeitas, tabaco e insumos sem nota fiscal. O Instituto de Criminalística foi acionado para coletar amostras e realizar a análise do material. A carga e o motorista foram encaminhados ao Plantão Policial, e o caso segue sob investigação para definir se há crime de competência estadual ou federal.

