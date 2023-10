A Polícia Civil de Rio Claro registrou um caso de furto em uma residência na madrugada de domingo, dia 22 de outubro. O incidente ocorreu na Rua 13, no bairro Consolação, na região sul da cidade. A vítima, um homem de 42 anos, relatou que estava no trabalho durante a madrugada, e o autor do furto teria utilizado uma chave falsa para entrar pela porta dos fundos, levando consigo 10 peças de roupa, um aparelho de TV, um relógio de pulso e um frasco de perfume. A vítima registrou a ocorrência na delegacia da Avenida da Saudade às 08h30, no plantão policial da Polícia Civil de Rio Claro.

Em um outro caso, um suspeito de 34 anos, com mandado de prisão em aberto por ameaça, ato de violência e uso de entorpecentes, foi capturado pela Polícia Militar às 08h10 de domingo na Rua São Benedito, no bairro Nova Esperança, em Analândia, região próxima a Rio Claro.

Além disso, houve o registro de um flagrante de tráfico de drogas, seguido de suspeita de envolvimento em um “Tribunal do Crime”, às 09h35 de domingo na Rua 2-JW, no Jardim Novo Wenzel, na região oeste de Rio Claro. O acusado, um homem de 33 anos, foi detido pela equipe da Rocam, a unidade policial com motocicletas da Polícia Militar. Os policiais receberam informações sobre um possível “Tribunal do Crime” no bairro vizinho, no Bom Retiro, e localizaram o suspeito envolvido com o tráfico de drogas. Houve a apreensão de uma motocicleta Yamaha XTZ 250 azul, uma balança de precisão, uma faca, chaves, cocaína e cinco tijolos de maconha. O acusado já estava sob prisão preventiva por homicídio, condenado na última quinta-feira, dia 19 de outubro.

Outro flagrante de tráfico de drogas ocorreu às 08h20 de domingo, dentro da Penitenciária II (PII), localizada na Rua 2, em Itirapina, região de Rio Claro. A acusada, uma mulher de 22 anos, foi flagrada durante o horário de visitas aos detentos, quando a revista pelo scanner identificou 238 gramas de maconha escondidas em sua vagina.

Houve também um flagrante de violência psicológica contra a própria mãe, seguido de desacato e resistência, foi registrado às 14h55 de domingo na Rua M-4, no Jardim Floridiana, próximo ao Distrito Industrial. O acusado, um homem de 32 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro. Segundo a vítima, uma mulher de 58 anos e mãe do acusado, havia uma medida protetiva contra o filho, que estava sob efeito de cocaína quando foi detido.

Por fim, foi registrado um furto no valor de R$ 1 mil, envolvendo a transferência via PIX, um aparelho celular e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O incidente ocorreu às 17h05 de domingo na Rua 3-C, em um bar localizado na Quadrinha, no bairro Arco-Íris, próximo ao Distrito Industrial de Rio Claro. A vítima, uma mulher de 56 anos, identificou a autora, que teria furtado seu celular e realizado uma transferência via PIX no valor do furto, o qual foi registrado na delegacia.