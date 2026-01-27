Uma ocorrência de grande repercussão no combate ao tráfico de drogas foi registrada no bairro Parque Universitário, em Rio Claro, e resultou na prisão em flagrante de um homem de 20 anos e na apreensão de uma adolescente de 16 anos, ambos envolvidos com entorpecentes e armas.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar já dispunha de informações de inteligência indicando que uma residência do bairro estaria sendo utilizada para armazenar grande quantidade de drogas e uma arma de fogo. Com base nesses dados, os policiais foram até o endereço, onde fizeram contato com o suspeito e com sua avó, moradora do imóvel, que autorizou formalmente a entrada da equipe.

Durante as buscas, o próprio suspeito indicou onde os ilícitos estavam escondidos. Em seu quarto, os policiais localizaram 217 porções de entorpecentes, entre as drogas conhecidas como dry e ice, além de duas balanças de precisão e um revólver calibre .38 com numeração suprimida. Na garagem da residência, foram encontradas ainda 142 garrafas de lança-perfume, evidenciando a prática do tráfico em larga escala.

Ainda no decorrer da ocorrência, o jovem informou a existência de outro imóvel, também no Parque Universitário, onde haveria mais drogas armazenadas, indicando o endereço exato. No local, os policiais encontraram o portão aberto e visualizaram uma adolescente manuseando uma substância semelhante à maconha. Questionada, ela informou que o restante do material estava em seu quarto, onde foram apreendidos 118 tubos de flor de maconha, um galão de 15 litros de lança-perfume, um simulacro de arma de fogo, três balanças de precisão, um rádio comunicador com carregador e diversos dispositivos eletrônicos utilizados no tráfico.

No imóvel, também foi localizado um documento de identidade de um homem apontado como proprietário da residência e namorado da adolescente, que não foi encontrado no momento da ação e passou a figurar como investigado. Em interrogatório, o suspeito optou por permanecer em silêncio, enquanto a adolescente assumiu a propriedade do dry encontrado na primeira residência, bem como de parte do lança-perfume e do simulacro de arma de fogo apreendidos no segundo endereço.