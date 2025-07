As últimas horas foram marcadas por dois episódios de violência em Rio Claro. No primeiro, uma mulher foi presa em flagrante no Jardim do Trevo após disparar uma arma de fogo contra o companheiro durante uma discussão. No segundo, já no Jardim Público, um homem foi baleado por um policial militar ao tentar atacá-lo com uma tesoura.

No caso registrado como tentativa de homicídio, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, os agentes foram informados de que, após uma discussão em um bar, a mulher teria ido até a casa da mãe do companheiro para buscar suas chaves. Lá, se apossou da arma funcional de um guarda municipal que estava presente e efetuou um disparo. A vítima conseguiu escapar ilesa.

A mãe do homem confirmou o ocorrido e relatou que ele já havia sido agredido anteriormente pela suspeita. O companheiro mostrou ferimentos antigos, negou ter sido agredido naquela noite e prestou depoimento. A mulher permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Ela foi autuada em flagrante e conduzida à cadeia pública de Rio Claro. A arma foi apreendida e a perícia acionada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Em outro caso, esse no Jardim Público, um homem foi baleado após tentar agredir um policial militar com uma tesoura. De acordo com a PM, os agentes estavam estacionados na região central da cidade quando o indivíduo se aproximou com a arma branca e tentou atingir um dos soldados. Um disparo foi efetuado para conter o ataque.

O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa, onde permanece internado sob cuidados médicos e escolta policial. A perícia recolheu um estojo de munição calibre .40 e a arma do policial foi apreendida para análise. Segundo o pai do envolvido, o homem sofre de esquizofrenia e estava desaparecido desde mais cedo, portando a tesoura. A Polícia Civil também investiga o caso e já ouviu os policiais envolvidos para esclarecer as circunstâncias do confronto.