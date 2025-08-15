Uma moradora do bairro São Miguel, em Rio Claro, perdeu mais de 11 mil reais após cair no golpe do falso parente. Criminosos se passaram por seu filho e pediram dinheiro, levando a vítima a realizar seis depósitos via Pix, totalizando R$ 11.063,00, para diferentes contas.

O caso foi registrado nessa quinta-feira (14), no plantão policial. Segundo a vítima, na manhã de quarta-feira (13), ela recebeu uma ligação de um número desconhecido, com voz semelhante à de seu filho, seguida por mensagens de WhatsApp solicitando transferências urgentes. Acreditando estar ajudando, efetuou os depósitos. Ao perceber que os pedidos continuavam, entrou em contato com o filho por outro número e descobriu que ele não havia solicitado nenhum valor.

A Polícia Civil investiga os titulares das contas usadas nas transferências para identificar e localizar os criminosos. A recomendação das autoridades é nunca transferir valores sem confirmar previamente a identidade de quem solicita.