Durante patrulhamento de rotina, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após ser abordado por policiais militares. A ocorrência teve início quando ele foi visto sozinho, sentado na esquina da Avenida M-27 com a Rua M-7, no Cervezão, o que levantou suspeitas devido a um volume aparente na cintura.

No docorrer da abordagem, os policiais localizaram 185 microtubos de cocaína escondidos na cintura do suspeito, além de R$ 20 em dinheiro no bolso da bermuda. Questionado, ele negou que estivesse vendendo drogas no local e afirmou ser usuário de crack, dizendo que estaria ali para comprar entorpecente. Ainda segundo o relato policial, o homem admitiu que já havia sido preso anteriormente no mesmo ponto pelo mesmo crime. A droga e o dinheiro foram apreendidos e encaminhados para perícia. Para a polícia, a quantidade encontrada e a forma como o entorpecente estava oculto caracterizam tráfico. Diante dos fatos, o suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao setor carcerário, onde permanece à disposição da Justiça.

Em outra ocorrência, registrada há alguns dias, policiais militares atenderam a uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Vila Nova e prenderam suspeitos em flagrante durante a abordagem. A ação ocorreu após a equipe identificar movimentação considerada suspeita no local. Segundo a Polícia Militar, durante a averiguação, um dos abordados tentou fugir e dispensou drogas e dinheiro pelo caminho, mas foi alcançado poucos metros depois.

Com o apoio de outras equipes, os policiais realizaram diligências em imóveis ligados aos suspeitos, onde encontraram mais porções de entorpecentes e dinheiro em espécie. Ainda conforme a polícia, dois dos detidos já possuíam antecedentes por tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, além de celulares e valores em dinheiro supostamente relacionados à atividade criminosa. Todo o material foi encaminhado à Polícia Civil, e os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.