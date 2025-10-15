Em ações distintas na Vila Cristina e no Jardim Santa Maria, em Rio Claro, a Polícia Militar deteve dois homens por tráfico de drogas. Na Vila Cristina, durante patrulhamento, uma equipe da ROCAM abordou quatro suspeitos e encontrou pequenas porções de cocaína e dinheiro, além de 150 pinos escondidos em um monte de entulho. Apenas um deles assumiu a posse da droga, confessou a venda de parte do entorpecente e foi autuado, permanecendo à disposição da Justiça.

No Jardim Santa Maria, um homem tentou fugir de moto ao perceber a aproximação policial. Durante a abordagem, os policiais apreenderam microtubos de cocaína e dinheiro fracionado. A perícia confirmou a natureza ilícita do material, e a motocicleta usada na fuga foi recolhida por suspeita de furto. O suspeito segue à disposição da Justiça.