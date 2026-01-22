Com foco no planejamento operacional e no alinhamento das ações de fiscalização de posturas durante os jogos do Campeonato Paulista, representantes da Prefeitura de Rio Claro reuniram-se, na manhã desta quinta-feira (22), com a coordenação operacional do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). O encontro ocorreu no contexto das partidas que serão realizadas no estádio Benito Agnelo Castellano, conhecido como Benitão, que recebe os jogos do Velo Clube.

Participaram da reunião o Major Facchini, o Capitão Socolowski e o 1º Sargento Mantello, representando a Polícia Militar. Pela administração municipal, estiveram presentes integrantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Urbano. A secretária-adjunta da pasta, Tássia Espego, ressaltou a relevância da atuação integrada com a Polícia Militar, especialmente para assegurar respaldo institucional e segurança aos fiscais de posturas que atuarão nos dias de jogos.

A Polícia Militar apresentou o planejamento de apoio operacional, com ênfase na preservação da ordem pública, na segurança dos torcedores e na garantia das condições necessárias para que as ações de fiscalização ocorram de forma eficaz e segura, sobretudo, nas áreas de maior circulação de pessoas. A atuação policial será direcionada, de maneira coordenada, às imediações do estádio e, principalmente, às vias de acesso aos portões, locais considerados sensíveis em dias de evento esportivo.

O supervisor de Posturas, César Botelho, destacou que a fiscalização está devidamente amparada pela legislação municipal, que disciplina o comércio de lanches e produtos similares por meio de carrinhos e food trucks em vias e logradouros públicos. Ficou definido que o comércio irregular não será permitido no entorno do estádio, com atenção especial às rotas de acesso utilizadas pelos torcedores, de modo a evitar obstruções, riscos à segurança e prejuízos à mobilidade urbana.

Na tarde desta quinta-feira, equipes de fiscalização já iniciaram o monitoramento preventivo no local, realizando orientações aos comerciantes e adotando as providências cabíveis sempre que necessário. As ações seguem caráter educativo e preventivo, sem prejuízo das medidas administrativas previstas em lei.

A iniciativa conjunta entre a Prefeitura e a Polícia Militar tem como objetivo assegurar segurança, tranquilidade e bem-estar aos torcedores, bem como aos moradores da região, reforçando a organização e o cumprimento das normas durante os eventos esportivos.