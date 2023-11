A Polícia Civil de Rio Claro registrou um caso de furto de hidrômetro no campo de futebol do time Juventude, do futebol amador da cidade, ocorrido na madrugada da última terça-feira, 31 de outubro. O registro da ocorrência foi feito às 09h55 do mesmo dia. Segundo um representante de 52 anos, a informação sobre o furto foi fornecida pelo vigilante, que estava de plantão durante a madrugada do lado de fora do local e percebeu a escalada feita por parte dos criminosos para levar o hidrômetro.

No dia 28 de outubro, no bairro Jardim Paineiras, região oeste de Rio Claro, um caso de estelionato causou um prejuízo de R$ 491,44 para uma vítima de 49 anos. Segundo o relato da vítima, alguém usou seus dados pessoais para contratar um cartão de crédito, resultando em uma fatura no valor mencionado. O registro da ocorrência foi feito às 15h15 da última terça-feira, no plantão policial.

Uma mulher de 33 anos, procurada por violência, foi capturada pela Polícia Militar às 18h15 da terça-feira na Rua M-19, bairro Cervezão, região norte de Rio Claro. A capturada tinha um mandado de prisão de 5 anos e 10 meses no regime fechado, emitido pela 2ª Vara Criminal de Rio Claro, com base nos artigos 15 e 16 do Código Penal relacionados a crimes de violência.

Em outra ocorrência, um flagrante de tráfico de drogas foi seguido pela captura de um indivíduo condenado por roubo, de acordo com o artigo 157 do Código Penal. A ação foi registrada às 23h30 da terça-feira na Avenida 70 com a Rua 2, no bairro Jardim Araucária, próximo à Vila Olinda, na região oeste de Rio Claro. O acusado, um jovem de 22 anos, foi detido pela Polícia Militar. Durante a operação, os policiais apreenderam R$ 200,00, um aparelho celular e 60 microtubos de cocaína no local da ocorrência.