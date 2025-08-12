A Polícia Civil investiga a morte de um jovem encontrado na manhã dessa segunda-feira (12) em um córrego no bairro Jardim Guanabara, em Rio Claro. A Guarda Civil Municipal informou que agentes em patrulhamento foram alertados por um morador sobre a presença do corpo.

No local, a vítima foi encontrada de bruços, com pedras amarradas ao corpo, apresentando ferimentos na cabeça causados por objeto cortante e contundente. Vestígios de sangue nas margens e no leito do córrego indicam que a agressão pode ter ocorrido próximo dali, antes do corpo ser lançado na água.

A vítima, de pele clara, vestia blusa preta de manga longa e calça preta, e não portava documentos. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico e identificação.

As investigações buscam esclarecer se o caso está relacionado ao desaparecimento de um jovem de 18 anos, morador do Jardim Guanabara, sem endereço fixo, que sumiu desde o último sábado, quando teria ocorrido uma agressão nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado.