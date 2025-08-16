A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na noite dessa sexta-feira (15), por volta das 22h30, no Jardim Panorama, em Rio Claro. A vítima, identificada como Marcelo Fernandes de Carvalho, foi encontrada caída na Rua 26PA, próximo ao cruzamento com a Avenida 64, já sem sinais vitais.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. A perícia técnica recolheu sete cápsulas de calibre 9mm, três fragmentos de projéteis e o celular da vítima, encontrado junto ao corpo. É o 16º homicídio deste ano na cidade.

Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. Um deles desceu armado, pediu que uma criança fosse retirada de perto da vítima e, em seguida, efetuou vários disparos contra Marcelo, atingindo-o na cabeça e pescoço. A esposa da vítima presenciou a execução.

Apesar de buscas na região, não foram localizadas câmeras de segurança que pudessem auxiliar na identificação dos criminosos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames, e o caso segue em investigação pela Polícia Civil.