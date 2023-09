A Polícia Civil de Rio Claro registrou ocorrência de furto na madrugada dessa sexta-feira, 22 de setembro. O fato teria ocorrido próximo à região central. A vítima, homem, 41 anos, adormeceu em local incerto e teve sua mochila furtada. Segundo a vítima, na mochila furtada havia documentos pessoais, RG, carteira de trabalho, certidão de nascimento, cinco roupas, aparelho celular e R$ 30,00. A ocorrência foi registrada às 07h35, na delegacia na Avenida da Saudade, no plantão policial.

Um procurado, de 47 anos, por furto, roubo e receptação, foi capturado pela Polícia Militar às 08h20 de sexta-feira na Avenida 64-A com a Rua 16-A, bairro São Miguel, região leste de Rio Claro. Os policiais tiveram informação através no 190 de grande concentração de moradores em situação de rua no bairro. O capturado tem mandado de prisão no regime aberto com pena de 4 anos, 3 meses e 20 dias nos artigos 155, furto, 157, roubo e 180, receptação na Lei no Código Penal.

Furto em obra e construção foi registrado às 04h00 de sexta-feira na Avenida 10 com as Ruas 16 e 17, Jardim São Paulo, região oeste de Rio Claro. Segundo um representante, de 32 anos, de empresa de engenharia, levaram ferramenta de corte, máquina de riscar piso, pá, enxada, martelo e marreta. No local, há no vizinho um sistema de câmera. A ocorrência foi registrada às 15h25 do mesmo dia, no plantão policial.

Furto de Chevrolet Cruze, cor preta, foi registrado às 21h40 de sexta-feira, no bairro Jequitibás II, em Santa Gertrudes, região de Rio Claro. A vítima, um motorista, de 50 anos. Segundo a vítima, ela estacionou o carro, que tem seguro, em frente à residência de sua filha. Em seguida, ao retornar, constatou a ação de furto no local. Nas proximidades, há sistema de câmeras.

Por fim, um caso de estelionato aconteceu na manhã no último dia 20 de setembro, no Jardim Floridiana, próximo ao Distrito Industrial de Rio Claro. A vítima, uma idosa, 66 anos, teve prejuízo de R$ 2.980,00. Segundo a vítima, ela recebeu suposta mensagem de sua filha informando que teria trocado o número de seu aparelho celular, pois o outro havia trincado a tela. Em seguida, novamente o mesmo número e a foto da filha ao solicitar transferência via PIX no valor de R$ 2.980,00. Feito o pagamento, novos valores foram solicitados e a idosa desconfiou de golpe, localizou sua filha e constatou o estelionato. A ocorrência foi registrada às 09h25 de sexta-feira, no plantão policial.