Um morador do Parque das Indústrias, em Rio Claro, procurou a polícia nessa quarta-feira (13) para denunciar ter sido vítima de estelionato virtual. Um golpista se passou por seu advogado, alegando que a vítima teria ganhado uma ação judicial, e solicitou dados pessoais e fotos de documentos de identidade. Confiando na história, a vítima enviou as informações, mas, ao confirmar com seu verdadeiro advogado, percebeu que se tratava de um golpe. Orientada a registrar a ocorrência para prevenir o uso indevido dos documentos, bloqueou suas contas e não sofreu prejuízo financeiro até o momento. A Polícia Civil alerta para esse tipo de fraude e recomenda sempre verificar a identidade de quem solicita informações sensíveis.

Na Vila Industrial, outro morador perdeu R$ 1,2 mil em um golpe durante a compra de um celular pelas redes sociais. A negociação começou pelo Facebook e seguiu pelo WhatsApp, com duas transferências via Pix para uma conta em nome de uma empresa. Ao se dirigir ao endereço fornecido pelo suposto intermediário, a vítima constatou que o dinheiro não havia sido repassado à vendedora e foi bloqueada pelos envolvidos nos aplicativos. O caso será investigado pela Polícia Civil, que orienta a checagem da autenticidade de vendedores em transações online para evitar prejuízos.